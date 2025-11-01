Korea Utara: Denuklirisasi Semenanjung Korea adalah Khayalan Belaka

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Korea Selatan "Yonhap", Korea Utara pada hari Sabtu menyebut ide denuklirisasi nuklir di Semenanjung Korea sebagai "khayalan belaka" dan "mimpi yang tidak dapat dicapai".

Pernyataan ini muncul beberapa jam sebelum pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa Presiden negara itu, Lee Jae-myung, dijadwalkan untuk membahas masalah ini dalam pertemuan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping.

Yonhap melaporkan bahwa pertemuan para pemimpin kedua negara dijadwalkan berlangsung hari ini (Sabtu) di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di kota Gyeongju, di tenggara Korea Selatan.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan juga telah mengumumkan bahwa isu denuklirisasi nuklir Semenanjung Korea akan menjadi salah satu fokus utama pembicaraan antara kedua presiden.

Sebelumnya, kantor berita Reuters, mengutip Departemen Luar Negeri AS, telah mengumumkan bahwa kebijakan Washington terhadap Korea Utara masih terfokus pada denuklirisasi nuklir Pyongyang.