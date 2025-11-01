Seorang Pemuda Syiah Gugur di Karachi dalam Serangan Teroris Sipah-e-Sahaba

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kelompok teroris takfiri yang berafiliasi dengan organisasi terlarang Sipah-e-Sahaba kembali melakukan aksi kekerasan di Karachi. Dalam serangan penembakan terarah tersebut, seorang pemuda Syiah bernama Adil Husain gugur sebagai syahid.

Menurut laporan, insiden ini terjadi di kawasan Orangi Town, ketika para pelaku melepaskan tembakan brutal ke arah korban. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasi jenazah syahid Adil ke rumah sakit untuk proses hukum lebih lanjut.

Sumber-sumber keamanan menyebutkan bahwa meski situasi Karachi sempat membaik dalam beberapa bulan terakhir, kelompok teroris berupaya kembali menciptakan ketegangan dan menebar kekacauan dengan menargetkan warga Syiah.