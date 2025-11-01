UNIFIL: Israel telah melanggar perjanjian gencatan senjata Lebanon 9400 kali

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Xinhua, UNIFIL dalam sebuah laporan kemarin menyatakan telah mencatat lebih dari 9400 pelanggaran oleh Israel sejak gencatan senjata dengan Hizbullah Lebanon ditetapkan sekitar setahun yang lalu.

Tilak Buharil, juru bicara UNIFIL, sambil memperingatkan bahwa situasi di perbatasan masih rapuh, mengatakan kepada kantor berita Xinhua: "Sejak perjanjian penghentian permusuhan pada November tahun lalu, UNIFIL telah mencatat hampir 7000 pelanggaran udara dan lebih dari 2400 aktivitas di utara Garis Biru, di perbatasan antara Lebanon dan Israel."

Buharil melanjutkan: "Situasi ini rapuh, dan ada kebutuhan mendesak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut."

Menyatakan bahwa UNIFIL siap mendukung semua pihak dalam menegakkan Resolusi 1701, ia menambahkan bahwa agresi yang berkelanjutan mengancam dan merusak kemajuan yang dicapai oleh para pihak untuk memulihkan stabilitas.

Pejabat UNIFIL ini menjelaskan bahwa Angkatan Darat Lebanon, dengan dukungan UNIFIL, telah ditempatkan kembali di lebih dari 120 posisi permanen di wilayah perbatasan Lebanon selatan.

Menurut Buharil, seiring mendekatnya akhir misi UNIFIL pada akhir tahun 2026, fokusnya terus berlanjut pada menjaga stabilitas di sepanjang Garis Biru, mendukung Angkatan Darat Lebanon dan penempatannya di selatan, dan membantu perluasan wewenang Pemerintah Lebanon di wilayah sensitif ini.

Juru bicara UNIFIL mengatakan: "Misi kami saat ini akan berlanjut hingga 31 Desember 2026, dan setelah itu, selama satu tahun, kami akan mulai menerapkan proses penarikan yang bertahap dan teratur, dan Pemerintah Lebanon diharapkan menjadi satu-satunya entitas yang bertanggung jawab atas keamanan di Lebanon selatan."

Sejak 27 November 2024, perjanjian gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel sedang berlangsung, dimediasi oleh Amerika Serikat dan Prancis, yang mengakhiri konflik di antara mereka setelah perang di Jalur Gaza.

Meskipun ada perjanjian ini, Angkatan Darat rezim Zionis terus-menerus melanggar integritas wilayah Lebanon dan masih mempertahankan kehadiran pasukannya di lima titik utama di wilayah perbatasan Lebanon.