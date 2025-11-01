  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Iran

Tujuan Trump bukanlah perdamaian, melainkan kepentingan di negara-negara Islam

1 November 2025 - 23:06
News ID: 1745391
Source: ABNA
Tujuan Trump bukanlah perdamaian, melainkan kepentingan di negara-negara Islam

Penasihat Pemimpin Tertinggi mengatakan bahwa tujuan Trump menolak pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Zionis adalah untuk menghilangkan hambatan bagi implementasi kontrak keuangannya dengan negara-negara Islam.

Menurut kantor berita AhlulBayt (a.s.) - Abna - Ali Akbar Velayati, penasihat Pemimpin Tertinggi, menulis di akun X-nya: "Tujuan Trump menolak pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Zionis pembunuh anak di Gaza bukanlah untuk menjaga perdamaian. Melainkan, ia berusaha menghilangkan hambatan bagi implementasi kontrak keuangannya dengan negara-negara Islam dan menggunakan kekayaan mereka sebanyak mungkin."

Dalam pesannya, ia mencatat: "Pameran Sharm el-Sheikh juga dilakukan dalam kaitannya dengan hal ini."

Your Comment

You are replying to: .
captcha