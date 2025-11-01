Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Mayadeen, sumber media rezim Zionis melaporkan bahwa Mesir sedang menyusun rencana politik untuk mengurangi ketegangan antara Lebanon dan rezim tersebut.

Berdasarkan laporan ini, sumber-sumber politik Arab melaporkan bahwa rencana tersebut mencakup stabilisasi gencatan senjata di Lebanon dan penarikan militer Zionis dari lima wilayah yang diduduki dengan imbalan penghentian aktivitas militer Hizbullah di selatan Sungai Litani.

Laporan tersebut menyatakan bahwa mekanisme pengawasan oleh negara-negara Arab dan Turki akan dibentuk untuk pelaksanaan perjanjian ini. Dalam rencana ini, ditekankan perlunya koordinasi antara Iran dan Arab Saudi untuk menjauhkan Lebanon dari konflik regional; ini meskipun para pejabat negara kami berulang kali menekankan non-intervensi dalam urusan internal Lebanon.

Perlu dicatat bahwa, sejak pelaksanaan resmi gencatan senjata di Lebanon, rezim Zionis telah melanggar perjanjian tersebut lebih dari lima ribu kali, sementara Hizbullah Lebanon tetap berkomitmen pada semua kewajibannya.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa, berdasarkan rencana Mesir, Hizbullah dapat menyimpan senjatanya tetapi tidak dapat meningkatkannya atau menggunakannya!