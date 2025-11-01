Ayatullah Jawadi Amuli: Tugas Ruhaniwan adalah Menghapus Kejahiliyahan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Salah satu marja taklid terkemuka dunia Syiah, Ayatullah al-Uzhma Abdullah Jawadi Amuli, menegaskan bahwa tugas tertinggi para ulama dan ruhaniwan bukan sekadar menghapus kebodohan (jahl), melainkan menghapus jahiliyah — yaitu kebodohan yang bercampur dengan kesombongan dan penentangan terhadap kebenaran.

Dalam pertemuan dengan panitia pelaksana Konferensi Tafsir Tasnīm di Mazandaran, beliau menyampaikan bahwa: “Menghapus kebodohan adalah tugas hauzah dan universitas agar manusia menjadi berilmu; masjid bertugas menghapus kejahilan agar masyarakat berakhlak dan adil; namun ruhaniwan memiliki tugas yang lebih luhur, yaitu menghapus jahiliyah dari masyarakat. Sistem Imamah dan Umat tidak dapat hidup berdampingan dengan jahiliyah.”

Ayatullah Jawadi Amuli menjelaskan bahwa kebodohan dapat dihilangkan dengan ilmu, tetapi jahiliyah hanya bisa dicabut dengan kebijaksanaan dan keteladanan. Beliau menegaskan, sebagaimana firman Allah dalam “Iyyaka na‘budu wa iyyaka nasta‘in”, setiap keberhasilan hanya mungkin dengan pertolongan Ilahi.

Beliau juga mengenang pengorbanan para pejuang di masa Difa‘ Muqaddas (Perang Pertahanan Suci), yang bertahan dalam suhu beku di Kurdistan hingga gugur sebagai syahid. “Melihat mereka,” ujarnya, “aku menangis bukan karena ingin pahala, tetapi karena malu — malu pada ketulusan mereka. Dengan manusia-manusia semacam itu, jahiliyah pasti bisa dihapus dari masyarakat.”

Di akhir pertemuan, beliau mendoakan keberhasilan seluruh panitia Konferensi Tafsir Tasnīm dan berharap kegiatan ilmiah seperti ini menjadi langkah nyata menuju sistem Islam yang berakar pada Imamah wa Ummah — sistem kepemimpinan Ilahi dan umat yang tercerahkan.