Konsultasi Mohammed Abdul Salam dengan Utusan Khusus PBB

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al-Masirah, Mohammed Abdul Salam, Kepala delegasi perunding Ansarullah Yaman, pada hari Rabu mengumumkan bahwa ia telah bertemu dengan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membahas kemajuan proses perdamaian berdasarkan roadmap yang sebelumnya telah diajukan melalui mediasi Oman dan disepakati bersama Arab Saudi.

Dia mengatakan: "Ditekankan perlunya melanjutkan pelaksanaan ketentuan roadmap, terutama klausul yang terkait dengan hak asasi manusia, dan kami mengingatkan bahwa tidak ada alasan untuk terus menunda pelaksanaannya."

Kepala delegasi perunding Ansarullah Yaman juga menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, ia menekankan ketidakbergunaan penahanan tanpa dasar terhadap staf organisasi yang aktif di Yaman dan mengingatkan bahwa informasi dari pihak keamanan di Sana'a mengenai tindakan sabotase beberapa orang yang ditahan telah diserahkan kepada PBB.

Abdul Salam menjelaskan: "Lembaga-lembaga terkait siap untuk memberikan dokumen dan bukti yang menunjukkan bahwa sebagian dari orang-orang ini telah melakukan kegiatan mata-mata di bawah kedok aktivitas kemanusiaan."

Dia mengakhiri dengan menekankan komitmen Ansarullah Yaman untuk menemukan solusi yang adil, melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional, dan menjamin aktivitas organisasi yang sah dan aman dalam kerangka tugas kemanusiaan mereka.