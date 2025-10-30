Reaksi Hamas terhadap Pelarangan Kunjungan Perwakilan Palang Merah kepada Tahanan Palestina

Menurut kantor berita Abna yang mengutip kantor berita Palestina Shahab, Gerakan Perlawanan Islam Hamas dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa keputusan "Yisrael Katz," Menteri Perang rezim Zionis, untuk melarang perwakilan Komite Internasional Palang Merah mengunjungi ratusan tahanan Palestina, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar tahanan kami, dan ini menambah serangkaian pelanggaran sistematis dan kriminal Israel terhadap tahanan seperti pembunuhan, penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis.

Hamas menambahkan dalam pernyataan tersebut: "Kami menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia serta kemanusiaan untuk campur tangan guna menghentikan tindakan brutal ini terhadap tahanan Palestina di penjara-penjara, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Konvensi Jenewa Ketiga."

Hamas juga meminta komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia untuk berupaya serius demi pembebasan tahanan Palestina, mengungkap tindakan brutal para penjajah, dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin rezim ini atas kejahatan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya.