Doha: Kami Berkontak dengan Kedua Pihak untuk Mempertahankan Gencatan Senjata di Gaza

30 Oktober 2025 - 13:20
News ID: 1744666
Source: ABNA
Menteri Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya sedang menjalin kontak dengan kedua belah pihak, Palestina dan Israel, untuk mempertahankan gencatan senjata di Gaza.

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Sputnik, "Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani," Menteri Luar Negeri Qatar, mengatakan bahwa negaranya secara aktif berkomunikasi dengan pihak Israel dan Palestina untuk memastikan stabilitas perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, meskipun ada tantangan yang dihadapi pada hari Selasa.

Dia menambahkan: "Kami memantau tantangan yang dihadapi gencatan senjata pada hari Selasa, dan hal ini dapat diperkirakan. Namun, syukurlah, kedua belah pihak mengakui bahwa perjanjian ini harus tetap bertahan."

Menteri Luar Negeri Qatar menyatakan: "Apa yang terjadi kemarin mengecewakan dan kami telah berupaya untuk mengatasinya. Washington berkomitmen pada perjanjian ini."

Dia melanjutkan: "Misi kami hari ini adalah menjamin berakhirnya perang dan pelaksanaan apa yang disepakati di Sharm El Sheikh."

Rezim Zionis kembali melanggar gencatan senjata di Jalur Gaza pada Selasa malam lalu dan melancarkan serangan ke berbagai wilayah di jalur tersebut, yang mengakibatkan puluhan warga Palestina gugur (syahid) dan terluka.

