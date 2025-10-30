Trump: Aliansi Militer Kami dengan Korea Selatan Lebih Kuat dari Sebelumnya

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al Jazeera, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengatakan: "Korea Selatan telah setuju untuk membayar 350 miliar dolar kepada Amerika Serikat sebagai imbalan atas pengurangan tarif kami."

Dia menambahkan: "Korea Selatan telah setuju untuk membeli sejumlah besar minyak dan gas kami, dan investasi perusahaan Korea di negara kami akan melampaui 600 miliar dolar."

Presiden Amerika Serikat selanjutnya mengklaim bahwa aliansi militer negaranya dengan Korea Selatan lebih kuat dari sebelumnya.

Dia menambahkan: "Saya telah setuju bahwa kapal selam nuklir akan dibuat untuk Korea Selatan sebagai ganti kapal selam diesel mereka."

Trump mengatakan bahwa ia sangat menantikan untuk bertemu dengan Presiden Tiongkok dalam beberapa jam mendatang.