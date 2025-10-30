Bloomberg: Trump Akan Bertemu Perdana Menteri Hungaria pada 8 November

Menurut kantor berita Abna, Bloomberg melaporkan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Hungaria di Gedung Putih.

Berdasarkan pengumuman media ini, Trump berencana bertemu dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán di Washington pada tanggal 8 November.

Meskipun lokasi akhir pertemuan ini belum disepakati, Orbán telah mengumumkan rencana perjalanannya yang akan datang ke Washington pada minggu ini.

Sejauh ini, belum ada berita atau informasi lebih lanjut yang dipublikasikan mengenai pokok-pokok konsultasi antara kedua pejabat tersebut.