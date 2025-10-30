Menurut kantor berita Abna yang mengutip kantor berita RIA Novosti, Dmitry Peskov, juru bicara Kantor Kepresidenan Rusia, dalam pidatonya hari ini, Rabu, mengumumkan: "Trump menunjukkan komitmen yang tulus terhadap ide-ide yang berkaitan dengan perdamaian. Rusia harus bernegosiasi dengan Trump berdasarkan kepentingannya sendiri."

Juru bicara Kantor Kepresidenan Rusia melanjutkan: "Trump secara tulus berusaha untuk membantu menyelesaikan konflik Ukraina, dan Moskow menilai hal ini secara positif. Mengesampingkan pandangan dunia yang Rusofobia oleh Eropa dalam waktu dekat tidak dapat dibayangkan. Saya tidak berpikir bahwa kegembiraan militerisme Eropa akan pernah mereda. Putin mengikuti dengan cermat informasi terkait uji coba 'Poseidon'. Uji coba senjata canggih Rusia dilakukan sesuai dengan semua peraturan internasional dan perjanjian bilateral."