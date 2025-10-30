Dua Warga Sipil Tewas dalam Serangan Bersenjata di “Jalan Maut” Suwayda–Damaskus

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Insiden itu terjadi pada Selasa di jalan yang oleh warga setempat dijuluki “Jalan Maut.” Saksi mata menyebut pelaku adalah seorang pria bersenjata dengan sepeda motor yang menembaki bus setelah mengetahui para penumpang berasal dari Suwayda.

Media resmi Suriah (SANA) melaporkan bahwa dua korban tewas diidentifikasi sebagai Ayah Salam dan Kamal Abdulbaqi, sementara enam penumpang lain mengalami luka tembak.

Laporan lokal menunjukkan serangan terjadi di wilayah yang seharusnya berada di bawah pengawasan pos keamanan pemerintah.

Sejak bentrokan antara kelompok Druze dan suku-suku bersenjata pada Juli lalu yang menewaskan lebih dari dua ribu orang, keamanan di Provinsi Suwayda terus memburuk.

Meskipun pemerintah Damaskus telah mengumumkan rencana rekonsiliasi dengan dukungan AS dan Yordania, ketegangan dan rasa takut warga untuk bepergian di jalur Suwayda–Damaskus masih tinggi.