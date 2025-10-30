  1. Home
Pasukan Israel Dirikan Pos Pemeriksaan Baru di Barat Quneitra

30 Oktober 2025 - 10:32
Pasukan pendudukan Israel membangun pos pemeriksaan baru di wilayah barat Provinsi Quneitra, Suriah, menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga setempat atas meningkatnya aktivitas militer Zionis di daerah tersebut.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Lima kendaraan militer Israel memasuki kawasan Be’er Ajam di pinggiran barat Quneitra dan mulai mendirikan pos pemeriksaan baru untuk mengawasi dan memeriksa lalu lintas warga sipil.

Sumber lokal menyatakan bahwa kegiatan ini disertai penggalian dan pembangunan jalur baru di dekat markas pasukan PBB di jalan utama Be’er Ajam, yang berdekatan dengan garis gencatan senjata.

Menurut laporan Observatorium Hak Asasi Manusia Suriah, langkah ini merupakan bagian dari aktivitas militer harian Israel di kawasan tersebut, yang semakin meningkatkan kekhawatiran akan stabilitas keamanan di wilayah yang berada di bawah pengawasan internasional.

