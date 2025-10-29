Milisi Julani Dituduh Lakukan Kejahatan Sektarian terhadap Syiah Suriah — Pembunuhan Brutal Seorang Pemuda di Ghazlaniyah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Abu Muhammad al-Julani dituduh melakukan kejahatan sektarian terhadap warga Syiah Suriah, setelah membunuh brutal seorang pemuda bernama ‘Athaullah al-Qattan di Ghazlaniyah, pinggiran Damaskus.

Menurut laporan ABNA, korban ditembak 14 kali oleh milisi Julani. Pusat Dokumentasi Pelanggaran Hak-Hak Syiah menyebut tindakan ini sebagai bagian dari kampanye pembunuhan sistematis terhadap warga Syiah di sekitar Damaskus.

Lembaga itu menegaskan bahwa kejahatan ini merupakan pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan, menuntut penyelidikan internasional segera serta perlindungan bagi komunitas Syiah Suriah.

Pernyataannya ditutup dengan pesan tegas: “Darah syuhada al-Qattan menjadi bukti kebiadaban teroris dan kegagalan dunia menghadapi kekerasan sektarian.”