Kontak Telepon PM Malaysia dengan Pemimpin Pakistan dan Afghanistan untuk Meredakan Ketegangan

29 Oktober 2025 - 05:25
Perdana Menteri Malaysia melakukan pembicaraan terpisah dengan Perdana Menteri Pakistan dan Kepala Pemerintahan Sementara Afghanistan, menyatakan keprihatinan atas bentrokan perbatasan serta kesiapan Kuala Lumpur berperan dalam menurunkan ketegangan.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Dalam percakapan telepon dengan PM Pakistan, PM Malaysia menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya ketegangan di perbatasan Afghanistan–Pakistan dan menawarkan peran konstruktif untuk membantu proses perdamaian.

PM Pakistan menegaskan komitmen negaranya terhadap stabilitas regional, namun menuduh adanya aktivitas teror lintas batas dari wilayah Afghanistan. Sementara itu, pihak Taliban membantah tuduhan tersebut dan menilai bentrokan terjadi akibat pelanggaran wilayah udara oleh pasukan Pakistan.

Kedua pihak kini melanjutkan perundingan di Doha yang difasilitasi pihak ketiga, dengan fokus pada pengendalian terorisme dan pemulihan stabilitas di kawasan perbatasan.

