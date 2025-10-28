Mohammad Raad: Hizbullah Dibentuk Akibat Ketidakmampuan Pemerintah Membela Rakyat

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Ahed, Mohammad Raad, kepala Blok Loyalitas pada Perlawanan di Parlemen Lebanon, menyatakan dalam sebuah pidato bahwa sejak musuh Zionis gagal mencapai tujuannya, yaitu menduduki wilayah di luar desa-desa garis depan dalam pertempuran "Uli al-Ba's" dan terpaksa menerima gencatan senjata, ia selalu berusaha untuk melepaskan diri dari komitmennya, melanggar perjanjian, dan melanjutkan tindakan agresifnya di udara, darat, dan laut.

Dia melanjutkan bahwa musuh terus melanggar gencatan senjata, membunuh orang, melarang mereka membangun kembali rumah mereka dan kembali ke desa mereka, serta mengancam keamanan dan stabilitas seluruh Lebanon.

Raad mencatat: "Beberapa orang Lebanon, sayangnya, membenarkan agresi musuh dan menuntut penghapusan dalih yang digunakan musuh untuk melakukan kejahatannya. Mereka harus tahu bahwa tujuan musuh adalah untuk menelan seluruh Lebanon."

Dia menganggap persatuan rakyat Lebanon dan kohesi internal sebagai hambatan terpenting bagi agresi Zionis dan menekankan bahwa semua rakyat Lebanon harus bersatu dalam posisi mereka untuk mencegah musuh mencapai tujuannya. Karena motivasi terpenting bagi kebiadaban Zionis adalah perpecahan rakyat Lebanon dalam mengambil sikap terhadap agresinya.

Anggota senior Hizbullah Lebanon ini mencatat bahwa kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada musuh untuk memanfaatkan perbedaan internal kita sehingga mereka berani bertindak melawan negara kita. Dia menekankan: "Harus jelas bahwa Perlawanan, yang pada dasarnya dimulai sebagai akibat dari ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi rakyat dan negaranya, akan melanjutkan tugas nasionalnya sampai pemerintah membuktikan kemampuan dan kesiapannya untuk melaksanakan tugasnya dalam pertahanan dan perlindungan nasional."

Kepala Blok Loyalitas pada Perlawanan mengatakan: "Ketika rencana komprehensif keamanan dan pertahanan nasional dibahas, posisi Perlawanan dan peran penting serta komplementernya dalam rencana ini, bersama dengan peran kekuatan dan institusi lain di negara ini, akan ditentukan kembali."