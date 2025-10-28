Permintaan Biden kepada Rakyat Amerika untuk Melawan Trump

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Associated Press, Joe Biden, selama pertemuan di Edward Kennedy Institute, menyebut masa kepresidenan Donald Trump sebagai "hari-hari gelap" dan mendesak warga Amerika untuk tidak menyerah pada serangan terhadap kebebasan berbicara dan upaya untuk meningkatkan kekuasaan presiden.

Dia menyatakan bahwa Amerika membutuhkan Kongres yang efisien, peradilan yang independen, dan Presiden dengan kekuasaan terbatas, menambahkan: "Mengingat penutupan pemerintah federal terpanjang, Trump menggunakan situasi ini untuk menjalankan lebih banyak kekuasaan."

Mengingat protes para pegawai pemerintah federal dan semua akademisi serta seniman yang menentang ancaman dari pemerintahan Trump, Biden berkata: "Pembawa acara larut malam terus memancarkan cahaya kebebasan berbicara; meskipun karier mereka dalam bahaya."

Mantan pejabat Amerika ini juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat terpilih dari Partai Republik yang telah memberikan suara menentang atau menentang kebijakan pemerintahan Trump, dan menambahkan: "Kisah Amerika bukanlah kisah negeri dongeng, dan selama 250 tahun terakhir, selalu menjadi tempat konflik antara bahaya dan peluang."

Di akhir pidatonya, ia meminta rakyat Amerika untuk bangkit melawan pemerintahan Trump.