Trump Tidak Menampik Pencalonan Diri untuk Masa Jabatan Ketiga Presiden AS!

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mengesampingkan kemungkinan mencalonkan diri untuk masa jabatan kepresidenan ketiga, mengatakan bahwa ia "ingin melakukannya"; ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan untuk mengakhiri penutupan (shutdown) pemerintah federal AS terpanjang kedua, jutaan warga Amerika berisiko kehilangan bantuan makanan, pegawai federal belum menerima gaji penuh pertama mereka, dan penundaan penerbangan yang berulang telah mengganggu rencana perjalanan.

Namun, Trump menolak ide untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada tahun 2028; sebuah usulan yang diajukan oleh beberapa pendukungnya sebagai cara untuk mengakali batasan hukum dua masa jabatan presiden. Di atas Air Force One, dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Tokyo selama tur Asia lima harinya, dia mengatakan kepada wartawan: "Saya tidak memiliki larangan untuk itu, tetapi saya tidak akan melakukannya. Saya pikir itu sangat licik. Ya, saya menolaknya karena itu sangat licik. Saya tidak berpikir orang akan menyukainya. Itu tidak benar."

Menanggapi kemungkinan mencalonkan diri untuk masa jabatan kepresidenan ketiga, Trump juga berkata: "Saya ingin melakukannya. Saya memiliki angka terbaik. Apakah saya tidak mengesampingkan kemungkinan itu? Nah, Anda harus memberitahu saya."

Dia memuji Wakil Presidennya, J.D. Vance, serta Menteri Luar Negerinya, Marco Rubio, sebagai kandidat kuat untuk kursi kepresidenan, dengan mengatakan: "Jika mereka membentuk tim, mereka akan tak terhentikan. Saya benar-benar berpikir begitu. Kami memiliki tim yang luar biasa, sesuatu yang tidak dimiliki Demokrat."

Berdasarkan Amendemen Kedua Puluh Dua Konstitusi AS, tidak ada orang yang dapat dipilih sebagai Presiden lebih dari dua kali. Beberapa pendukung Trump telah menyarankan bahwa ia dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dan kemudian kembali berkuasa melalui pengunduran diri seorang Presiden dari Partai Republik. Tetapi pakar hukum percaya bahwa langkah ini tidak dapat diterima secara hukum.

Trump mengatakan kepada CNBC pada bulan Maret bahwa dia "mungkin" tidak akan mencalonkan diri lagi, tetapi kemudian menekankan bahwa dia "tidak bercanda" tentang kemungkinan tersebut.

Pernyataan dan klaim baru Trump muncul saat penutupan pemerintah AS memasuki minggu ketiga, dan Partai Republik dan Demokrat masih belum mencapai kesepakatan tentang anggaran. Sekitar 1,4 juta pegawai federal masih tanpa gaji, dan banyak layanan telah dihentikan. Trump, yang telah berusaha mengurangi jumlah pegawai federal sejak kembali berkuasa, telah menggunakan kebuntuan anggaran di Kongres ini untuk memajukan rencananya untuk pengurangan dan pengecilan lebih lanjut.