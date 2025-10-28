Trump Mengklaim: Kami Pemenang Setiap Perang

Menurut kantor berita ABNA, mengutip BBC English, Donald Trump, dalam pidato di pangkalan militer AS di Jepang, mengklaim bahwa jika kita memasuki perang, "kita akan memenangkan perang itu."

Dia mengklaim bahwa bendera Amerika berkibar tinggi di seluruh dunia, dan pada saat yang sama, dia berkata: "Adalah hak kita untuk menyebut Teluk Meksiko sebagai Teluk Amerika."

Pejabat Amerika ini mengklaim bahwa Amerika berada di urutan pertama dalam segala hal dan menambahkan: "Kami adalah yang pertama dalam segala hal, dari ekonomi hingga politik, perang dan perdamaian, dan kami harus tetap menjadi yang pertama."

Trump menyalahkan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi Amerika pada empat tahun kehadiran Demokrat di Gedung Putih dan berkata: "Sama seperti dia mengatur ekonomi selama masa jabatan presiden pertamanya, dia akan memperbaiki situasi inflasi, pengangguran, dan upah rendah."

Presiden AS memuji kebijakan tarifnya, dengan mengatakan: "Tarif telah luar biasa dan telah menghasilkan triliunan dolar pendapatan bagi Amerika. Tidak ada yang memahami tarif seperti saya. Tarif telah menyebabkan orang-orang datang ke Amerika dan mengeluarkan uang yang belum pernah kita lihat sebelumnya."

Trump juga menyebut tarif sebagai faktor yang telah membantu "mencegah banyak perang," mengutip sebagai contoh ketegangan awal tahun ini antara India dan Pakistan.

Dia berkata: "Kami telah membuat Jepang menghasilkan banyak uang, dan itu tidak masalah karena mereka telah melakukan investasi besar di Amerika."

Trump menyatakan bahwa Perdana Menteri Jepang sebelumnya telah memberitahunya bahwa perusahaan Toyota berencana menginvestasikan 10 miliar dolar untuk membangun pabrik di seluruh Amerika Serikat.