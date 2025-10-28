Sekjen Hizbullah: Kemungkinan Terjadi Perang Ada — Kami Siap Membela Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Syekh Naim Qassem, menegaskan bahwa kemungkinan perang dengan Israel tetap ada, meski belum pasti. Ia menegaskan bahwa perlawanan siap membela Lebanon dengan segala kemampuan yang dimiliki, bahkan jika hanya dengan “sepotong kayu.”

Qassem menilai keputusan perang sepenuhnya bergantung pada perhitungan militer Israel, namun Hizbullah tidak punya pilihan selain siaga penuh terhadap setiap kemungkinan agresi.

Ia menekankan bahwa senjata perlawanan adalah hak sah rakyat Lebanon dan bagian tak terpisahkan dari identitas nasional: “Selama ada penjajahan dan ancaman, keberadaan militer Hizbullah tetap sah.”

Qassem juga menegaskan pentingnya koordinasi antara tentara nasional dan perlawanan dalam menghadapi setiap serangan, sembari membuka peluang pembahasan strategi pertahanan nasional bersama pemerintah.

Menanggapi pelanggaran berulang Israel terhadap kedaulatan Lebanon, Qassem menyerukan agar pemerintah lebih aktif membela negara dan memulai proses rekonstruksi pascaperang, seraya menegaskan bahwa tanggung jawab utama pembangunan kembali berada di tangan negara.

Ia juga menyinggung hubungan dengan Arab Saudi, menyatakan Hizbullah “siap membuka lembaran baru” jika ada sinyal positif dari Riyadh.

Mengenai politik dalam negeri, Qassem menegaskan Hizbullah mendukung pelaksanaan pemilu parlemen tepat waktu dan menolak setiap bentuk penundaan, serta menegaskan komitmen kelompoknya untuk bekerja sama dengan Perdana Menteri Nawaf Salam selama demi stabilitas Lebanon.