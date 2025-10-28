Trump Klaim Akan Segera Mengakhiri Perselisihan Taliban–Pakistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia dapat “dengan cepat menyelesaikan krisis antara Taliban dan Pakistan,” di tengah berlanjutnya perundingan damai kedua pihak di Istanbul.

Trump menyampaikan klaim tersebut dalam konferensi ASEAN di Kuala Lumpur, sambil memuji para pemimpin Pakistan sebagai “orang-orang besar.”

Sementara itu, putaran kedua dialog antara delegasi Taliban dan Pakistan di Istanbul berakhir tanpa hasil konkret, meski kedua pihak sepakat melanjutkan perundingan dalam beberapa hari mendatang.

Ketegangan antara Taliban dan Pakistan meningkat sejak pertengahan Oktober setelah serangan pasukan Pakistan terhadap pos perbatasan Taliban, yang menewaskan puluhan orang dari kedua belah pihak dan memicu saling tuduh atas pecahnya bentrokan.