Menurut Kantor Berita ABNA, Scott Bessent, Menteri Keuangan AS, hari ini, Minggu, kembali mengulangi posisi Russophobia-nya dalam sebuah wawancara dengan jaringan televisi CBS.

Mengenai hal ini, Menteri Keuangan AS mengklaim: "Sanksi terhadap Rusia adalah kampanye tekanan maksimum yang akan berhasil, dan kita dapat mengurangi pendapatan minyak Moskow secara signifikan... Jika Anda melihat setiap posisi Moskow, sepertinya mereka menggunakan masalah ini, kami telah mengamankan ekonomi dari [virus] ini. Yah, mereka belum mengamankan ekonomi. Pendapatan minyak mereka telah turun 20 persen dibandingkan tahun lalu."

Scott Bessent mengklaim: "Saya kira ini dapat mengurangi pendapatan Moskow sebesar 20 atau 30 persen lagi!"