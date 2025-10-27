Korea Selatan: Negosiasi Perdagangan dengan AS Masih Rapuh

Menurut Kantor Berita ABNA, mengutip Reuters, Presiden Korea Selatan, "Lee Jae-myung," mengatakan bahwa negosiasi perdagangan negaranya dengan AS masih rapuh.

Presiden AS Donald Trump pada hari Sabtu mengumumkan bahwa kesepakatan perdagangan dengan Korea Selatan "hampir mendekati finalisasi."

Hal ini terjadi meskipun pada awal Agustus tahun ini, Presiden AS menulis dalam pesan di media sosialnya di Truth Social: "Saya senang mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah menyetujui Kesepakatan Perdagangan yang lengkap dan komprehensif dengan Republik Korea."

Trump mengklaim bahwa berdasarkan kesepakatan ini, Korea Selatan akan menginvestasikan $350 miliar dalam proyek-proyek yang diinginkan Trump di AS dan akan membeli $100 miliar gas alam cair dan produk energi lainnya dari negaranya.