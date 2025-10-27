  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Amerika

Jatuhnya Helikopter dan Jet Tempur Angkatan Laut AS di Laut Cina Selatan

27 Oktober 2025 - 10:21
News ID: 1743339
Source: ABNA
Jatuhnya Helikopter dan Jet Tempur Angkatan Laut AS di Laut Cina Selatan

Angkatan Laut AS mengumumkan bahwa sebuah jet tempur F/A-18 dan sebuah helikopter MH-60R Sea Hawk mengalami insiden selama operasi penerbangan dari kapal induk USS Nimitz di Laut Cina Selatan.

Menurut Kantor Berita ABNA, Angkatan Laut AS merilis pernyataan yang mengumumkan: "Selama dua insiden ini, yang terjadi secara terpisah dan dalam kondisi operasional independen, semua awak jet tempur dan helikopter Angkatan Laut AS telah diselamatkan dan tidak ada korban jiwa atau cedera serius yang dilaporkan."

Reuters melaporkan bahwa, berdasarkan pernyataan Angkatan Laut AS, operasi pemulihan puing-puing jet tempur dan helikopter militer sedang berlangsung di lokasi jatuhnya mereka.

Pernyataan Angkatan Laut AS menyebutkan: "Tidak ada indikasi adanya keterlibatan atau tindakan permusuhan dalam terjadinya insiden ini, dan tim keselamatan penerbangan telah dikirim ke daerah tersebut untuk memeriksa puing-puing dan kondisi teknis penerbangan pada saat insiden."

Your Comment

You are replying to: .
captcha