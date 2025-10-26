  1. Home
Dirjen IAEA:

Pengetahuan Ilmiah Iran Tidak Bisa Dihancurkan — Jika Berkehendak, Iran Dapat Memulihkan Kapasitas Nuklirnya

26 Oktober 2025 - 19:20
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, menegaskan bahwa “pengetahuan ilmiah tidak dapat dimusnahkan”, dan jika Iran menghendaki, kemampuan nuklirnya dapat dibangun kembali.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Dalam pidatonya di Universitas Federal Politeknik Lausanne (EPFL), Grossi menyebut Iran sebagai negara yang memiliki kapasitas ilmiah dan tekad kuat, sehingga pemulihan kemampuan nuklirnya bukan hal yang mustahil.

Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir dan tidak sedang berupaya membangunnya, meskipun masih terdapat pertanyaan tentang transparansi program nuklirnya.

Grossi menyatakan, pemulihan kepercayaan dengan Iran hanya mungkin melalui inspeksi dan kerja sama penuh, serta memperingatkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan, risiko penggunaan kekuatan kembali terbuka.

Menyinggung kebijakan nuklir Israel, Grossi menilai IAEA tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa fasilitas strategis rezim tersebut, dan menyebut Tel Aviv masih menerapkan “kebijakan ambiguitas nuklir.”

Ia menutup dengan menekankan bahwa solusi diplomatik adalah satu-satunya jalan berkelanjutan untuk menyelesaikan isu nuklir Iran, dan IAEA akan terus berupaya menurunkan ketegangan di kawasan melalui diplomasi tenang di balik layar.

