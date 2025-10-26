Agresi Baru Israel di Selatan Suriah: Aktivitas Militer di Saida al-Hanout dan al-Samadaniyah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Sumber lokal Suriah melaporkan bahwa pada Minggu pagi, pasukan Israel menyeberang ke wilayah Suriah dan mendirikan pos pemeriksaan sementara untuk menggeledah warga sipil sebelum mundur tanpa terjadi bentrokan langsung.

Observatorium HAM Suriah juga melaporkan adanya gerakan militer malam hari di sekitar jalan al-Salam Highway dan desa al-Samadaniyah, di mana unit Israel yang terdiri dari tiga hingga empat tank terlihat bermanuver dan membangun pos pemeriksaan antara kota Jaba dan Khan Arnabah.

Aktivitas ini berlangsung bersamaan dengan penerbangan intensif drone dan jet tempur Israel di langit selatan Suriah, yang dipandang sebagai upaya memperkuat kehadiran militer Zionis dan menciptakan “realitas keamanan baru” di kawasan tersebut.

Sejak Desember tahun lalu, Israel terus melancarkan serangan udara dan invasi darat berulang di berbagai wilayah Suriah, menghancurkan infrastruktur, gudang senjata, serta memperluas wilayah pendudukan di Golan, Quneitra, Daraa, dan pinggiran Damaskus.