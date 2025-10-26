  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Penting

Respons Tegas Perlawanan Irak terhadap Utusan Trump:

Senjata Perlawanan Telah Mengukir Pengorbanan Teragung, Termasuk Pengusiran Pendudukan

26 Oktober 2025 - 19:08
News ID: 1743110
Senjata Perlawanan Telah Mengukir Pengorbanan Teragung, Termasuk Pengusiran Pendudukan

Media Irak melaporkan respons tegas kelompok perlawanan Islam Irak terhadap pernyataan intervensif Mark Savia, utusan Presiden AS Donald Trump untuk urusan Irak, yang sebelumnya menyatakan bahwa “prioritas utamanya adalah membubarkan kelompok-kelompok perlawanan Irak.”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Sumber yang dekat dengan kelompok perlawanan menegaskan bahwa keputusan dan posisi kelompok perlawanan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional Irak, dan tidak akan berubah, siapapun yang mewakili Washington.

Sumber tersebut menyatakan bahwa kelompok-kelompok perlawanan bekerja dalam koordinasi penuh dengan pemerintah Irak, tanpa pertentangan mendasar di antara mereka. Ia menegaskan bahwa senjata perlawanan adalah milik rakyat Irak dan “tidak dapat diterima bila pihak asing mencoba menentukan nasibnya.”

“Senjata inilah,” tegasnya, “yang telah mengukir pengorbanan paling agung — mengusir penjajah, melawan ekstremisme, dan membebaskan kota-kota dari kelompok teroris.”

Ia menambahkan bahwa perlawanan merupakan bagian dari jiwa rakyat Irak, dan tidak ada kekuatan asing yang bisa memisahkan mereka dari akar perjuangan itu.

Your Comment

You are replying to: .
captcha