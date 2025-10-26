Senjata Perlawanan Telah Mengukir Pengorbanan Teragung, Termasuk Pengusiran Pendudukan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Sumber yang dekat dengan kelompok perlawanan menegaskan bahwa keputusan dan posisi kelompok perlawanan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional Irak, dan tidak akan berubah, siapapun yang mewakili Washington.

Sumber tersebut menyatakan bahwa kelompok-kelompok perlawanan bekerja dalam koordinasi penuh dengan pemerintah Irak, tanpa pertentangan mendasar di antara mereka. Ia menegaskan bahwa senjata perlawanan adalah milik rakyat Irak dan “tidak dapat diterima bila pihak asing mencoba menentukan nasibnya.”

“Senjata inilah,” tegasnya, “yang telah mengukir pengorbanan paling agung — mengusir penjajah, melawan ekstremisme, dan membebaskan kota-kota dari kelompok teroris.”

Ia menambahkan bahwa perlawanan merupakan bagian dari jiwa rakyat Irak, dan tidak ada kekuatan asing yang bisa memisahkan mereka dari akar perjuangan itu.