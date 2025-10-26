Laporan Kementerian Kesehatan Gaza tentang Kondisi Tragis Pasca Gencatan Senjata

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Kementerian Kesehatan Gaza dalam pernyataannya menegaskan bahwa situasi kemanusiaan dan medis di Jalur Gaza tetap berada dalam kondisi kritis, dan tidak ada perubahan berarti sejak diberlakukannya gencatan senjata.

kementerian tersebut menyebutkan bahwa tidak ada obat maupun peralatan medis yang diizinkan masuk ke wilayah Gaza sejak gencatan senjata diumumkan, sementara blokade dan pembatasan masih diberlakukan sebagaimana sebelumnya.

Kementerian juga melaporkan bahwa jumlah syuhada di Gaza telah mencapai 68.519 orang, dan banyak jenazah masih tertimbun di bawah reruntuhan akibat terbatasnya operasi penyelamatan.

Tim penyelamat Gaza kemarin berhasil menemukan 80 jenazah dari satu keluarga—keluarga Shuheibar— yang tewas akibat serangan udara Israel di kawasan al-Sabra, barat daya Kota Gaza. Kasus ini hanyalah satu dari ribuan korban yang masih hilang di bawah puing-puing bangunan.

Sementara itu, tim penyelamat Mesir dilaporkan telah memasuki Jalur Gaza untuk membantu proses identifikasi dan pencarian jenazah para syahid dengan peralatan teknis canggih. Langkah ini dilakukan menyusul tekanan dari Amerika Serikat, meskipun rezim Zionis sebelumnya menolak kehadiran tim asing dan bersikeras bahwa Hamas mampu menangani operasi tersebut secara mandiri.