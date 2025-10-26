Reaksi Zionis terhadap Sikap Trump: Kami Tidak di Bawah Kendali Amerika!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejumlah tokoh politik dan media Israel menilai bahwa hubungan antara Israel dan Amerika kini berada pada titik paling tidak seimbang dalam sejarah modern. Naftali Bennett, mantan perdana menteri Israel, mengakui bahwa kebijakan kabinet Netanyahu telah menyebabkan Israel kehilangan dukungan sebagian besar negara Barat dan bahkan sebagian dari Partai Republik AS. Ia menyebut Israel kini “nyaris menjadi negara bawahan Amerika.”

Sementara itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Itamar Ben Gvir menyatakan bahwa meskipun menghormati Trump, “Israel adalah negara merdeka dan tidak berada di bawah kendali Washington.” Pernyataannya muncul setelah Kanal 12 Israel menayangkan laporan satir yang menyebut Israel sebagai “negara bagian ke-51 Amerika Serikat” karena tingginya tingkat ketergantungan politik dan militer terhadap AS.

Dalam waktu yang sama, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menegaskan kembali komitmen pemerintahnya untuk menerapkan “kedaulatan penuh” atas wilayah Tepi Barat, sambil menolak gagasan pembentukan negara Palestina. Ia mengkritik Trump karena tidak menindaklanjuti dukungan terhadap aneksasi tersebut.

Laporan juga menyinggung keberadaan pangkalan militer AS di Kiryat Gat, selatan Israel, yang berfungsi mengoordinasikan urusan Gaza—tanda lain dari kedalaman keterikatan strategis kedua negara.

Para analis menilai situasi ini sebagai titik balik dalam hubungan Israel–Amerika, di mana ketergantungan politik dan militer terhadap Washington justru menimbulkan perdebatan tajam di dalam negeri. Banyak pengamat memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut, Israel berisiko kehilangan kemandirian strategisnya di tengah tekanan internasional yang kian meningkat.