Kehadiran militer AS di Suriah / Penerbangan besar-besaran drone mata-mata Israel di atas wilayah Suriah

berbagai laporan menunjukkan eskalasi pergerakan dan pengiriman peralatan militer dan logistik besar-besaran Amerika Serikat ke utara dan timur Suriah. Pergerakan ini meliputi kedatangan beberapa konvoi militer dari wilayah Kurdistan Irak, pendaratan pesawat pengangkut senjata di pangkalan-pangkalan di Al-Hasakah, dan dimulainya pembangunan pos militer baru di perbatasan tiga negara, Suriah, Irak, dan Yordania. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengumumkan bahwa pada hari Jumat, sebuah konvoi yang terdiri dari lebih dari 35 truk pengangkut peralatan militer dan logistik dari wilayah Kurdistan Irak memasuki wilayah Suriah. Konvoi tersebut melintasi perbatasan Al-Walid dan mencapai pangkalan Qasrak di Provinsi Al-Hasakah utara.

Sementara itu, sumber terpercaya di Suriah melaporkan bahwa pasukan Amerika telah mulai membangun pos militer baru di luar zona de-eskalasi sepanjang 55 kilometer di perbatasan Suriah-Yordania-Irak. Pos tersebut dibangun di dekat jalan raya Baghdad-Damaskus, dan pemindahan peralatan serta pasokan telah dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Suriah.

Laporan lain menyatakan bahwa kota kuno Palmyra dan sekitarnya telah menyaksikan pergerakan militer yang tidak biasa dalam beberapa hari terakhir, termasuk penerbangan pesawat nirawak pengintai dan penempatan sementara tank dan pesawat Amerika di pangkalan Al-Tanf di persimpangan perbatasan Suriah-Irak-Yordania. Sumber lokal mengatakan: Pasukan Amerika berpatroli di kota Palmyra dan benteng bersejarahnya selama periode tersebut dan kemudian kembali ke pangkalan Al-Tanf, dan informasi juga telah dirilis tentang kemungkinan pembangunan pangkalan militer baru di wilayah tersebut.

Pemimpin ISIS ditangkap di Aleppo timur, Suriah

Sementara itu, sumber-sumber Suriah mengumumkan penangkapan pemimpin kelompok teroris ISIS di Aleppo timur dalam sebuah operasi yang dilakukan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF). SDF mengumumkan bahwa operasi tersebut dilakukan di daerah permukiman di Aleppo timur dan Ahmed Khalaf al-Hussein, salah satu pemimpin ISIS terpenting di wilayah tersebut, telah ditangkap.

Penerbangan Drone Mata-mata Rezim Zionis di Atas Suriah

Rezim Zionis juga menerbangkan drone mata-mata di wilayah udara negara itu sebagai kelanjutan dari agresinya terhadap Suriah. Sumber-sumber lokal di provinsi Quneitra, Suriah, mengumumkan bahwa drone mata-mata rezim Zionis terbang secara ekstensif di wilayah udara provinsi tersebut. Sejak penggulingan pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah, militer Zionis telah memperluas agresi daratnya di samping serangan udara terhadap negara tersebut. Sementara itu, para penguasa Suriah saat ini belum mengambil tindakan apa pun untuk menghentikan agresi besar-besaran rezim Zionis terhadap Suriah. (MF)