Wakil Hizbullah: Tanpa Perlawanan, Israel Akan Menelan Seluruh Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ali al-Miqdad, anggota parlemen Lebanon dan bagian dari fraksi Loyalitas kepada Perlawanan, memperingatkan bahwa melemahnya perlawanan sama artinya dengan melemahnya seluruh Lebanon. Dalam pertemuan politik di Ain al-Souda (barat Baalbek) ia menegaskan, tanpa senjata dan daya tangkal perlawanan, Israel akan “menelan” seluruh negeri.

Al-Miqdad mengatakan dukungan publik terhadap perlawanan meningkat pasca-agresi Israel, dan mengutuk serangan udara terbaru ke wilayah Beqaa dan selatan Lebanon—termasuk ke Shmistar—yang menyebabkan ketakutan, luka pada pelajar, serta kerusakan pada sekolah. Ia menegaskan bahwa perlawanan bukan sekadar kebutuhan militer melainkan garis merah nasional untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah; upaya melemahkannya hanya menguntungkan musuh.