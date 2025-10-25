Pasukan Rapid Support Forces Lanjutkan Serangan Drone ke Posisi Militer Sudan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pasukan Rapid Support Forces (RSF) pada Sabtu dini hari memperluas serangan drone mereka terhadap wilayah yang dikuasai tentara Sudan, termasuk menargetkan provinsi Nil Putih di selatan negara itu.

Menurut laporan ABNA, sistem pertahanan udara Sudan berhasil menembak jatuh beberapa drone sebelum mencapai pangkalan udara Kenana di provinsi tersebut. RSF mengklaim bahwa serangan itu menargetkan pangkalan udara dan pembangkit listrik setempat.

Serangan ini merupakan bagian dari gelombang operasi udara yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Sehari sebelumnya, ledakan keras terdengar di sekitar bandara internasional Khartoum, sementara sistem pertahanan udara terlibat baku tembak dengan sejumlah drone.

Pada hari yang sama, drone juga menyerang kota al-Damazin di provinsi Nil Biru, sementara di al-Fashir (Darfur Utara) sebuah drone bunuh diri meledak di pasar utama, menewaskan lima warga sipil dan melukai lebih dari sepuluh orang lainnya.

Akibat intensitas konflik, ratusan warga melarikan diri dari al-Fashir ke wilayah Thuwailah, dengan laporan terbaru menyebut 471 keluarga (1.921 orang) kini mengungsi dan hidup dalam kondisi kemanusiaan yang sangat sulit, membutuhkan air bersih, layanan medis, makanan, tempat tinggal, dan bantuan psikologis darurat.