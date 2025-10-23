Presiden Kolombia: Saya akan melawan terorisme terorganisir di Karibia

Menurut Kantor Berita Abna, mengutip jaringan Al Mayadeen, "Gustavo Petro," Presiden Kolombia, mengumumkan bahwa ia akan membela diri secara hukum terhadap tuduhan yang dilontarkan terhadapnya oleh beberapa pejabat tinggi di wilayah Amerika.

Petro juga menekankan bahwa ia akan selalu melawan genosida dan terorisme terorganisir di kawasan Karibia.

Presiden Kolombia lebih lanjut menambahkan: "Setiap kali komunitas Amerika meminta kerja sama kami untuk memerangi perdagangan narkoba, Kolombia akan siap memberikan bantuan."

Pernyataan Petro disampaikan beberapa jam setelah Donald Trump, Presiden AS, mengancam Kolombia dan mengatakan: "Mungkin kita akan mengambil tindakan yang sangat serius terhadap Kolombia."