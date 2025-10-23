Serangan Baru AS di Samudra Pasifik dengan Dalih Melawan Narkoba

Menurut Kantor Berita Abna, Agensi Berita France-Presse melaporkan bahwa AS mengklaim telah melakukan serangan baru di Samudra Pasifik terhadap perahu penyelundup narkoba.

Dalam konteks ini, "Pete Hegseth," Menteri Perang AS, juga mengumumkan pada Rabu malam bahwa militer negara itu kemarin melakukan serangan mematikan di Pasifik Timur terhadap sebuah kapal milik organisasi "teroris" yang terlibat dalam penyelundupan narkoba.

Menurut Hegseth, operasi ini dilakukan di perairan internasional dan selama operasi itu, dua anggota kelompok penyelundup tewas, sementara tidak ada satu pun pasukan Amerika yang terluka.

Menteri Perang AS, membenarkan serangan ini di perairan teritorial negara-negara Karibia, mengklaim: "Teroris narkoba yang berniat 'membawa racun ke pantai kita' tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di wilayah kita."

Dia juga mengklaim, merujuk pada intensifikasi aktivitas kartel narkoba: "Kelompok-kelompok ini sedang berperang melawan perbatasan kita, sama seperti Al-Qaeda sebelumnya melancarkan perang melawan negara kita."