Menurut Kantor Berita Abna, mengutip jaringan Al Mayadeen, Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa mereka telah memasukkan perusahaan minyak Rusia "Rosneft" dan "Lukoil" ke dalam daftar sanksi.

Beberapa saat yang lalu, "Scott Bessent," Menteri Keuangan AS, mengumumkan: "Gedung Putih akan mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia hari ini atau besok (Kamis)."

Dia berkata: "Sanksi besar dan kuat akan diumumkan terhadap Rusia."

Bessent menambahkan: "Trump merasa frustrasi dengan keadaan negosiasi untuk mengakhiri perang Ukraina."

Perdana Menteri Inggris: London telah menjatuhkan sanksi pada dua perusahaan minyak besar Rusia

"Keir Starmer," Perdana Menteri Inggris, juga mengumumkan bahwa London telah memberlakukan sanksi terhadap dua perusahaan minyak besar Rusia yang, menurut klaimnya, "mendanai mesin perang Presiden Rusia Vladimir Putin."

Dia juga menyatakan kegembiraannya atas dukungan Amerika Serikat dalam menjatuhkan sanksi besar terhadap kedua perusahaan Rusia ini.

Perdana Menteri Inggris mengklaim: "Putin harus membayar harga untuk agresi ilegalnya dan pembunuhan [di Ukraina] harus segera dihentikan."

Tindakan Inggris dan AS ini mencerminkan kebijakan ganda Barat dalam menyikapi isu perang Ukraina dan genosida di Gaza, di mana London dan Washington, berbeda dengan Ukraina, menahan diri dari tindakan apa pun untuk menghentikan mesin perang rezim Zionis demi menghentikan perang di Gaza.