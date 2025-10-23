Menteri Luar Negeri AS akan berkunjung ke Wilayah Pendudukan

Menurut Kantor Berita Abna, mengutip jaringan Al Jazeera Qatar, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Marco Rubio, Menteri Luar Negeri negara itu, akan melakukan perjalanan ke Wilayah Pendudukan pada salah satu hari dalam periode 22 hingga 25 Oktober.

Berdasarkan laporan ini, tujuan dari kunjungan tersebut disebut sebagai dukungan terhadap implementasi rencana "Donald Trump," Presiden AS, untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza.

Menurut pengumuman Departemen Luar Negeri AS, selama perjalanan ini, Rubio akan bertemu dan berdiskusi dengan beberapa mitra regional AS, yang namanya tidak disebutkan, untuk meninjau landasan penguatan proses perdamaian yang berkelanjutan dan perluasan kerja sama di kawasan Timur Tengah.

Kunjungan Rubio dilakukan setelah kunjungan J.D. Vance, Wakil Presiden AS, dan Steve Witkoff, Utusan Khusus, serta Jared Kushner, menantu Trump.