Rubio: Tindakan Israel untuk kedaulatan Tepi Barat mengancam perdamaian Gaza

Menurut Kantor Berita Abna, mengutip Kantor Berita Reuters, "Marco Rubio," Menteri Luar Negeri AS, mengumumkan bahwa pergerakan terbaru Knesset rezim Israel mengenai aneksasi Tepi Barat ke wilayah pendudukan adalah ancaman serius bagi proses perdamaian di Gaza dan kesepakatannya.

Ia menambahkan: "Tindakan ini dapat sangat mempengaruhi proses perdamaian dan menciptakan lebih banyak masalah di wilayah tersebut."

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Turki juga mengutuk keras tindakan Knesset rezim Israel ini.

Selain itu, Arab Saudi, sebagai reaksi terhadap persetujuan awal rencana ini, mengutuknya dengan keras.

Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri AS, tanpa menyebutkan negara tertentu, menekankan bahwa beberapa negara di luar kawasan Timur Tengah siap berpartisipasi sebagai pasukan internasional di Gaza untuk membantu menjamin keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.