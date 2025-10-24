4 Syahid Akibat Serangan Udara Terbaru Rezim Zionis ke Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pada Kamis kemarin (23/10) rezim Zionis kembali melancarkan serangan udara beruntun—yang kini sudah menjadi rutinitas mingguan—menargetkan berbagai titik di wilayah Beqaa dan selatan Lebanon.

Pada siang hari, jet tempur Israel menyerang daerah sekitar kota Janta dan Shmistar. Serangan itu menyebabkan gugurnya dua warga sipil, masing-masing di lokasi berbeda. Ledakan juga menyebabkan kaca jendela sekolah di Shmistar pecah dan melukai sejumlah siswa serta guru, sementara banyak lainnya mengalami ketakutan dan pingsan akibat guncangan.

Pada malam hari, pesawat tempur Zionis kembali melancarkan serangan ke pusat kota Arabsalim di kawasan Iqlim al-Tuffah, menargetkan sebuah ruangan di dekat gedung balai kota. Serangan itu menewaskan dua warga lainnya, termasuk seorang perempuan lanjut usia bernama Zainab Musa Haidar yang berusia sekitar delapan puluh tahun.

Ledakan tersebut menimbulkan kerusakan besar pada rumah-rumah di sekitar lokasi, dan gelombang kejutnya terasa hingga beberapa blok jauhnya. Sepanjang hari, drone pengintai Israel juga terus terbang di langit Lebanon selatan, kawasan Dahiyeh selatan Beirut, ibu kota, serta wilayah Beqaa — menunjukkan berlanjutnya pelanggaran kedaulatan Lebanon oleh rezim pendudukan.