Prancis keluarkan surat penangkapan internasional ketiga terhadap Bashar Assad

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pengadilan Prancis mengeluarkan surat penangkapan internasional ketiga terhadap mantan Presiden Suriah, Bashar Assad, atas tuduhan keterlibatan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Menurut laporan ABNA, surat perintah ini dikeluarkan oleh hakim penyidik Paris pada 29 Juli, hanya beberapa hari setelah pembatalan surat perintah pertama dalam kasus yang sama. Dengan demikian, jumlah surat penangkapan terhadap Assad kini menjadi tiga.

Sebelumnya, pengadilan banding Prancis sempat membatalkan keputusan serupa karena Bashar Assad masih menjabat sebagai presiden dan memiliki kekebalan hukum. Namun, setelah ia digulingkan pada 8 Desember 2024, Mahkamah Agung Prancis memberi izin untuk membuka kembali kasus tersebut.

Jaksa nasional anti-teror Prancis juga telah mengajukan permintaan resmi untuk penangkapan baru ini. Jika kasusnya dibawa ke pengadilan, Assad dapat diadili secara in absentia (tanpa kehadiran fisik) di Prancis.

Perlu dicatat, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tidak memiliki yurisdiksi atas Suriah karena negara tersebut tidak menandatangani Statuta Roma dan belum ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang merujuk kasus Suriah ke ICC.