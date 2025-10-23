Serbuan militer pendudukan ke Tepi Barat; 3 warga Palestina terluka di utara Al-Quds

Menurut Kantor Berita Abna, mengutip Al Jazeera, militer rezim Zionis menyerbu berbagai wilayah Tepi Barat.

Sumber-sumber Palestina menyatakan bahwa militer rezim Zionis menyerbu wilayah kota Al-Khalil (Hebron) dan timur Nablus, serta Tubas, di Tepi Barat.

Sumber-sumber ini melaporkan terlukanya tiga warga Palestina dalam serangan rezim Zionis di pinggiran kamp pengungsi Qalandia, utara Al-Quds yang diduduki.

Sumber-sumber tersebut juga menyinggung bentrokan antara pemuda Palestina dan penjajah di pintu masuk kamp tersebut.

Sementara itu, Pusat Informasi Palestina "Mu'ti" melaporkan bahwa dari 7 Oktober 2023 hingga 22 Oktober 2025, tercatat 5.834 kasus serbuan dan serangan oleh pemukim di seluruh Tepi Barat.

Berdasarkan laporan ini, hanya pada bulan ini (Oktober), terjadi 381 serangan oleh pemukim, yang meliputi serangan fisik langsung, perusakan properti, dan serbuan ke lahan dan hasil pertanian.

Pusat tersebut juga mengumumkan bahwa sejak dimulainya eskalasi serangan pada Oktober 2023, 29 warga Palestina telah menjadi martir (terbunuh) akibat serangan pemukim, dan 159 orang menderita berbagai jenis cedera.

Laporan tersebut juga mencatat 693 kasus penembakan dan 692 kasus pelemparan batu ke arah warga sipil Palestina dan kendaraan mereka oleh pemukim.

Kemarin, Knesset rezim Zionis, di tengah upaya untuk membangun ketenangan di Jalur Gaza, menyetujui, dalam pembacaan awal, rancangan undang-undang aneksasi Tepi Barat.