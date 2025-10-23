Ryabkov: Penyelesaian masalah nuklir Iran hanya mungkin melalui diplomasi

Menurut Kantor Berita Abna, mengutip Kantor Berita TASS, Sergei Ryabkov, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, mengumumkan hari ini Rabu dalam sebuah pidato: "Penyelesaian situasi di sekitar program nuklir Iran hanya dapat dicapai melalui diplomasi; tidak ada alternatif lain."

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia menjelaskan: "Kami percaya bahwa negara-negara Barat harus mengesampingkan keinginan egois mereka dan, dengan upaya maksimal, mengarahkan diri mereka bukan pada penghancuran, melainkan pada pencarian solusi yang dinegosiasikan. Penyelesaian masalah nuklir Iran, seperti penyelesaian krisis lain di Timur Tengah, hanya mungkin melalui diplomasi dan negosiasi, dan tidak ada alternatif yang masuk akal untuk itu."

Sergei Ryabkov menyampaikan pernyataan ini dalam sesi berjudul "Sejarah dan Kebijakan Nuklir Rusia dan Diplomasi Publik di Bidang Nuklir," yang diselenggarakan oleh Pusat Energi dan Keamanan dengan dukungan dari Yayasan Hibah Presiden negara tersebut.