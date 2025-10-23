Pemimpin Revolusi: Inovasi ilmiah dan pemikiran politik adalah dua ciri khas terkemuka Allameh Na'ini

Menurut Kantor Berita AhlulBayt (AS) – Abna – pernyataan Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam dalam pertemuan dengan para penyelenggara Konferensi Internasional Allameh Mirzai Na'ini (RA), diterbitkan pagi ini di lokasi konferensi di Qom.

Dalam pertemuan ini, Ayatollah Khamenei menyebut Allameh Na'ini sebagai salah satu pilar ilmiah dan spiritual terkemuka dari Hawza (seminari) kuno Najaf dan, dalam menjelaskan dimensi kepribadiannya, mengatakan: "Dari aspek spesialisasi, ciri khas terkemuka dari almarhum Na'ini adalah pembentukan struktur dalam ilmu ushul (prinsip-prinsip fikih) berdasarkan keteraturan pemikiran dan ilmiahnya serta inovasi-inovasinya yang kuat dan banyak."

Pemimpin Revolusi juga menyebut mendidik murid-murid terkemuka sebagai salah satu ciri khas Allameh Na'ini lainnya, dan menekankan: "Ciri khas terkemuka lainnya yang mengubahnya menjadi kepribadian yang luar biasa di antara para Maraje' (otoritas agama) adalah kepemilikan pemikiran politik, yang tercermin dalam buku berharga dan terabaikan Tanbih al-Ummah."

Ayatollah Khamenei menyebut keyakinan akan pembentukan pemerintahan Islam berdasarkan Wilayat (perwalian) sebagai lawan dari tirani sebagai salah satu pilar pemikiran politik Allameh Na'ini dan menambahkan: "Menurut pemikiran politik almarhum Na'ini, pemerintah dan semua pejabatnya harus berada di bawah pengawasan nasional dan bertanggung jawab, yang memerlukan pembentukan Majelis Utusan melalui pemilihan untuk pengawasan dan legislasi, dan keabsahan undang-undang majelis ini juga bergantung pada persetujuan para Fuqaha (ahli hukum) dan ulama agama terkemuka."

Beliau menyebut kerangka yang diinginkan Allameh Na'ini, yaitu pembentukan pemerintahan Islam dan rakyat, sebagai Republik Islam dalam istilah modern, dan mengenai alasan Mirzai Na'ini sendiri mengumpulkan kembali buku Tanbih al-Ummah, beliau berkata: "Konstitusi (Mashruteh) yang didukung oleh almarhum Na'ini dan ulama Najaf pada kenyataannya adalah dukungan untuk membangun pemerintahan yang adil dan menghilangkan tirani, dan berbeda dengan apa yang diciptakan oleh Inggris di Iran atas nama Konstitusi yang berujung pada perselisihan dan peristiwa seperti penggantungan almarhum Sheikh Fazlollah Nouri."

Dalam pertemuan tersebut, Ayatollah A'rafi, Direktur Hawza (seminari) Teologi, menyampaikan laporan tentang program dan kegiatan Konferensi Internasional untuk memperingati Allameh Na'ini.