Putusan Pengadilan Den Haag Mengutuk Zionis: UNRWA Tidak Melanggar Netralitas

Menurut Kantor Berita Abna, mengutip BBC, Mahkamah Internasional mengumumkan pendapat penasihatnya mengenai "kewajiban Israel terkait kehadiran dan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya serta pemerintah pihak ketiga di wilayah pendudukan Palestina."

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional, pencegahan penjajah Zionis untuk menerapkan pengepungan Gaza dan memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza bertentangan dengan hukum internasional, dan rezim ini tidak dapat melanjutkan tindakan anti-kemanusiaannya.

Yuji Iwasawa, Presiden Mahkamah Internasional, membacakan "pendapat penasihat" lembaga ini mengenai tugas rezim tersebut terkait memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam sesi publik hari ini.

Presiden Mahkamah Internasional mengumumkan: "Israel tidak memberikan justifikasi yang cukup untuk klaimnya ketika mengatakan bahwa karyawan UNRWA berafiliasi dengan Hamas atau organisasi lain. Berdasarkan fakta, tidak ada bukti bahwa UNRWA telah melanggar prinsip netralitas atau melakukan diskriminasi dalam distribusi bantuan kemanusiaan. UNRWA adalah organisasi utama yang memberikan bantuan kepada warga Palestina di wilayah pendudukan dan memainkan peran vital di Jalur Gaza."

Yuji Iwasawa menegaskan: "UNRWA adalah bagian penting dari infrastruktur di wilayah pendudukan Palestina dan telah memenuhi kebutuhan dasar penduduk Palestina di Jalur Gaza. Dalam kondisi saat ini, tidak ada organisasi lain yang dapat menjalankan peran yang dimainkan oleh UNRWA. UNRWA tidak dapat digantikan tanpa rencana transisi yang memadai."

Dia kemudian menambahkan: "Israel belum menjamin bahwa penduduk Jalur Gaza menerima kebutuhan yang diperlukan. Israel berkewajiban untuk mengizinkan dan memfasilitasi upaya bantuan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di wilayah Palestina. Israel berkewajiban untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar penduduk sipil Palestina terpenuhi. Israel harus memfasilitasi program bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk program UNRWA di Gaza. Israel berkewajiban untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah mengunjungi orang-orang yang ditahannya di wilayah pendudukan Palestina."

Dalam putusan pengadilan ditegaskan: "Menurut pendapat Mahkamah, tidak ada bukti bahwa UNRWA telah melanggar prinsip netralitas. Mahkamah berpendapat bahwa bukti Israel bahwa Hamas telah menyusup ke UNRWA tidak cukup. Mahkamah berpendapat tidak ada entitas yang dapat menggantikan Badan Bantuan PBB (UNRWA). Dalam putusan Mahkamah ditekankan bahwa warga Palestina sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan dan UNRWA memiliki peran sentral dalam membantu warga Palestina. UNRWA adalah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina. Israel tidak boleh menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Israel, sebagai salah satu penandatangan berbagai Konvensi PBB, berkewajiban melindungi hak asasi manusia penduduk di bawah pendudukan - termasuk hak-hak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Israel mencegah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada 2 periode waktu. Pemindahan paksa penduduk di wilayah pendudukan oleh kekuatan pendudukan dilarang. Larangan ini harus diterapkan tanpa mempertimbangkan motif penduduknya."

Pengadilan ini mulai menyidangkan kasus tersebut tahun lalu atas permintaan Majelis Umum PBB. Pada dasarnya, pengadilan memberikan pendapat mengenai apa tugas hukum penjajah Zionis terhadap badan-badan bantuan PBB seperti UNRWA dan juga dalam hal pemberian bantuan kepada warga Palestina.

Sejak dimulainya Operasi "Badai Al-Aqsa" di Gaza, ini adalah kasus ketiga yang diajukan terhadap rezim ini di Mahkamah Internasional di Den Haag.