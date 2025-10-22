Shiraz dalam Bingkai Kremlin Kazan; Manifestasi Budaya Iran di Rusia

Kompleks Pariwisata Kremlin Kazan, ibu kota Republik Tatarstan, Rusia, menyelenggarakan pameran foto objek wisata sejarah, budaya, dan religi di Shiraz, salah satu kota di selatan Iran.

Menurut Pars Today, pameran ini menampilkan koleksi karya fotografer Iran, termasuk foto-foto monumen budaya dan sejarah, seperti Makam Suci Hazrat Shah Cheragh (as), Hafeziyeh, Saadieh, Benteng Karim Khan Zand, Persepolis, Pasargadae, Masjid Vakil dan Nasir al-Molk, Bazar Shiraz, serta beberapa lanskap alam dan budaya Provinsi Fars, Iran.

