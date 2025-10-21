Pemimpin Ansarullah: Bangsa Yaman adalah pemegang panji perjuangan melawan Amerika dan rezim Zionis

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Masirah, pemimpin gerakan Ansarullah Yaman menyampaikan pidato pada kesempatan kesyahidan Mayor Jenderal "Muhammad Abdul Karim Al-Ghumari," Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata negara itu.

Sayyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi mengatakan dalam pidatonya: "Kemarin, Senin, rakyat kami mengucapkan selamat tinggal kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang mereka cintai, Syahid agung Muhammad Abdul Karim Al-Ghumari, dan memiliki kehadiran yang luas dalam salat jenazah dan prosesi pemakaman. Kehadiran rakyat Yaman dalam pemakaman Syahid Al-Ghumari sangat luas dan signifikan, mencerminkan keteguhan mereka dalam pendirian mereka. Rakyat kami memiliki hubungan yang akrab dan dekat dengan angkatan bersenjata mereka, yang dianggap sebagai alat kekuatan mereka dan mewakili orientasi dan aspirasi mereka."

Dia melanjutkan: "Rakyat Yaman yang terkasih menganggap lembaga militer, angkatan bersenjata, dan pasukan keamanan sebagai milik mereka, dan bahwa pasukan ini mengekspresikan aspirasi mereka dan bergerak bersama berdasarkan posisi yang satu. Kehadiran rakyat yang besar dan luas dalam pemakaman Syahid Al-Ghumari memiliki implikasi penting. Syahid Al-Ghumari dan semua syuhada lainnya dalam pertempuran 'Penaklukan yang Dijanjikan dan Jihad Suci' dan sebelumnya, adalah simbol mendasar dari posisi tulus dan agung rakyat kami yang terkasih."

Al-Houthi mencatat: "Bangsa kami mengibarkan panji Jihad di jalan Allah dalam menghadapi tirani zaman, yaitu Amerika dan Israel, dan dalam mendukung bangsa Palestina serta kepatuhan mereka pada isu-isu utama umat. Konfrontasi rakyat Yaman dalam fase krusial dua tahun adalah konflik yang sangat intens."

Pemimpin Ansarullah menekankan: "Amerika adalah mitra rezim Zionis dalam semua kejahatan, konspirasi, tujuan, dan program rezim ini. Dalam konfrontasi yang sangat intens selama dua tahun terakhir, kami telah menyaksikan sikap orang-orang merdeka yang menanggapi panggilan Tuhan dan bertindak dengan iman, kemanusiaan, dan motivasi moral dengan tujuan mengambil posisi yang benar dalam mendukung rakyat Palestina dan para Mujahidin mereka yang terkasih. Yaman, selama dua tahun terakhir, di tingkat resmi dan populer, telah bertindak dengan ketulusan penuh dan mengerahkan upaya maksimal di semua lini untuk mendukung Palestina dan Gaza. Rakyat Yaman telah berpaling kepada Allah dengan ikhlas dan dengan jujur mendukung rakyat Palestina, berdiri di sisi mereka dengan segenap kemampuan mereka tanpa keraguan, kepasifan, atau kelalaian."

Abdul-Malik Badr al-Din menyatakan: "Rakyat Yaman yang terkasih telah mempersembahkan para syuhada dari angkatan bersenjata dan rakyat mereka sejak awal dan juga selama dua tahun ini. Pengorbanan dan pengabdian rakyat kami adalah kesaksian yang jelas dan nyata atas ketulusan dan kebenaran posisi mereka di semua tingkatan. Posisi rakyat kami mulia, bangga, bermartabat, terhormat, dan sejalan dengan pemenuhan tugas suci, posisi yang tidak marjinal, sembrono, ceroboh, atau gegabah."

Dia juga mengatakan: "Rakyat Yaman memulai posisi mereka dalam mendukung Palestina dan Gaza dengan tingkat kedewasaan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab tertinggi. Pemenuhan tanggung jawab suci rakyat kami adalah tindakan praktis di mana mereka mencapai kehormatan, kemuliaan, martabat, dan kebanggaan, berbeda dengan mereka yang mengambil posisi memalukan dan tercela."