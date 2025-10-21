Hamas: Israel harus menanggung biaya rekonstruksi Jalur Gaza

Menurut kantor berita Abna, Mousa Abu Marzouq, anggota Biro Politik gerakan Hamas dan Kepala Kantor Hubungan Internasional gerakan tersebut, dalam wawancara dengan Sputnik menekankan bahwa rekonstruksi Jalur Gaza, yang telah dihancurkan oleh penjajah Zionis, adalah hak bagi lebih dari 2 juta warga Palestina yang kehilangan rumah dan sumber pendapatan mereka.

Dia menambahkan: "Resolusi Dewan Keamanan menekankan rekonstruksi Jalur Gaza, dan kami percaya bahwa penjajah Zionis adalah pihak yang pertama bertanggung jawab atas kehancuran Jalur ini dan harus membayar biaya penuh rekonstruksi ini."

Abu Marzouq menjelaskan: "Proses rekonstruksi harus segera dilakukan dan mencakup semua sektor, terutama infrastruktur dan pembangkit listrik. Kami menyambut baik partisipasi semua pihak dalam proses rekonstruksi Gaza. Kami juga tidak memiliki masalah dengan pengawasan internasional atau oleh negara-negara mediator, dan lebih baik pihak-pihak ini mengawasi proses pelaksanaan proyek."