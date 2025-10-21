Media Ibrani: Yaman telah sepenuhnya melumpuhkan Pelabuhan Eilat

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Shehab, situs web Zionis Calcalist mengakui bahwa Pelabuhan Eilat rezim Zionis menghadapi krisis ekonomi dan navigasi yang parah akibat ancaman Ansarullah terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

Situs web Zionis ini membenarkan bahwa pelabuhan tersebut berada dalam kondisi hampir lumpuh total akibat berlanjutnya pengepungan laut.

Berdasarkan laporan tersebut, otoritas Pelabuhan Eilat meminta Amerika Serikat dan Mesir untuk campur tangan guna menyelamatkan situasi maritim dan perdagangan pelabuhan saat ini. Manajemen pelabuhan meminta pemerintah Mesir, sebagai pemilik Terusan Suez, untuk menekan Sana'a agar mencabut pengepungan tersebut.

Sejak November 2023, pergerakan hampir semua kapal menuju Eilat telah berhenti, yang menyebabkan penurunan pendapatan pelabuhan sebesar 80 persen.