Mayor Jenderal Pakpour: Jika Iran dilanggar, kami akan menyalakan neraka melawan musuh

Menurut kantor berita Abna, pertemuan diadakan antara Qasim al-Araji, Penasihat Keamanan Nasional Irak, dan delegasinya dengan Mayor Jenderal Mohammad Pakpour, Panglima Pasukan Darat IRGC.

Dalam pertemuan tersebut, Qasim al-Araji menyampaikan salam dan ucapan selamat dari Presiden dan Perdana Menteri Irak kepada Mayor Jenderal Pakpour dan menekankan komitmen Irak untuk melaksanakan perjanjian keamanan dengan Iran.

Dengan menyatakan bahwa "Keamanan Iran adalah keamanan Irak," dia dengan tegas menolak segala bentuk penyalahgunaan wilayah Irak terhadap Iran dan mengumumkan pembentukan komite bersama untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian keamanan kedua negara dan mencegah pergerakan ilegal apa pun.

Al-Araji juga merujuk pada gencatan senjata baru-baru ini di Gaza dan, menyatakan ketidakpercayaan terhadap rezim Zionis, menganggap tinggi kemungkinan pelanggaran gencatan senjata ini, dan menekankan: "Kesatuan negara-negara kawasan adalah kunci untuk membangun ketenangan dan stabilitas. Dalam perang 12 hari rezim Zionis melawan Iran, musuh berharap rakyat Iran akan bangkit melawan sistem mereka, tetapi rakyat Iran, dengan kohesi nasional mereka, menunjukkan kepatuhan mereka pada prinsip-prinsip Revolusi."

Mayor Jenderal Pakpour, sambil menyambut delegasi Irak, menganggap pertemuan ini sangat penting dalam konteks Irak saat ini dan memperingatkan: "Musuh-musuh kawasan berusaha melemahkan persatuan internal negara-negara. Dalam perang 12 hari, rezim Zionis bermaksud mengganggu kohesi nasional Iran dengan membunuh para komandan dan menciptakan kekacauan, tetapi dengan kearifan Pemimpin Tertinggi Revolusi dan kewaspadaan bangsa, konspirasi ini digagalkan."

Panglima IRGC, merujuk pada kemampuan pertahanan Iran dalam perang 12 hari, menyatakan: "Musuh mengira kemampuan rudal kami akan berkurang pada hari-hari awal, tetapi kami bertindak dengan kekuatan dan intensitas dan menghancurkan target yang diinginkan dengan akurasi tinggi."

Dia juga mengumumkan kesiapan penuh Iran untuk menanggapi secara tegas setiap agresi di masa depan dan menekankan: "Kami akan menyalakan neraka melawan musuh."

Mayor Jenderal Mohammad Pakpour, menghargai tindakan Irak dalam mengendalikan kelompok-kelompok oposisi selama perang 12 hari, menyerukan implementasi penuh perjanjian keamanan dan pembentukan komite lapangan untuk memantau wilayah perbatasan, menekankan: "Kelompok-kelompok ini merupakan ancaman bagi keamanan kedua negara dan harus dikendalikan melalui kerja sama bersama."

Qasim al-Araji, sebagai tanggapan, sekali lagi menegaskan komitmen Irak untuk mencegah tindakan apa pun terhadap keamanan Iran dari wilayahnya dan berkata: "Kami tidak mengizinkan pergerakan apa pun kepada kelompok-kelompok oposisi selama perang 12 hari dan di masa depan kami akan mencegahnya dengan tegas."

Pada akhirnya, kedua belah pihak menekankan penguatan kerja sama keamanan dan operasionalisasi perjanjian bilateral, dan para pejabat Irak menegaskan kepatuhan moral dan politik mereka terhadap komitmen dengan Iran.