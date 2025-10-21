UNRWA: Israel menghalangi masuknya 6.000 truk bantuan kemanusiaan ke Gaza

Menurut kantor berita Abna, mengutip Quds, Adnan Abu Hasna, juru bicara Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), menekankan bahwa rezim Zionis menghalangi masuknya enam ribu truk yang membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Ia menambahkan bahwa truk-truk ini ditempatkan di dekat pintu masuk Jalur Gaza dan akan menyediakan kebutuhan makanan penduduk jalur itu selama enam bulan.

Abu Hasna menjelaskan, dengan mendekatnya musim dingin, ratusan ribu tenda dan perlengkapan lainnya telah disiapkan untuk penduduk Jalur Gaza. Hanya sejumlah terbatas dari truk-truk ini yang diizinkan masuk ke Jalur Gaza. 95 persen penduduk Jalur Gaza membutuhkan bantuan kemanusiaan.